«Ha sbagliato»: finte â€‹ispettrici dei rifiuti raggirano un'anziana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI­ - Si presentano come incaricate per i controlli sui sacchetti della raccolta differenziata e si fanno consegnare denaro in contante come “multa” per l’errato conferimento. Allarme truffa in pieno centro cittadino. Ad agire è una coppia di donne che avrebbe già messo a segno un colpo ai danni di una donna portorecanatese che, impaurita , ha consegnato alle due ladre circa 150 euro. L’episodio è accaduto ieri mattina, giorno di mercato settimanale del giovedì. Le due sedicenti incaricate hanno suonato al campanello dell’abitazione della donna che in quel momento si trovava sola in casa.Con la scusa di effettuare un controllo sui sacchetti della spazzatura le due sono riuscite a raggirare l’anziana. «Mi spiace signora ma lei non distingue bene la spazzatura nei sacchetti», avrebbe detto una delle due truffatrici. Così, tra una parola e l’altra, sono riuscite a scucirgli ben 150 euro per una fantomatica multa di errato conferimento della differenziata. Appena la coppia è uscita dall’appartamento, l’anziana ha telefonato ad un familiare che si è immediatamente catapultato a casa della vittima. Le due “signore” non avevano lasciato nemmeno una ricevuta del denaro ricevuto. All’anziana non è rimasto che avvisare i carabinieri della stazione di viale Europa e fornire una descrizione dettagliata delle truffatrici.