PORTO RECANATI . Dal calcio alla danza. Con tanta voglia di raggiungere i propri obiettivi. È la storia del 23enne Samuele Bianchini, originario di Porto Recanati che, grazie alla sua passione, ha spiccato il volo verso le più grandi città italiane dove è riuscito ad agguantare il suo sogno: fare il ballerino.

«Ho iniziato a ballare a 13 anni - racconta -. Ho deciso di smettere il calcio perché in quell’ambiente non mi trovavo più bene (nonostante questo sport resti tra i miei interessi) e ho deciso di iscrivermi a un corso di danza. Ero l’unico maschio della classe, ma non mi importava».



È stato il tempo a far capire a Samuele che una passione iniziata per gioco poteva diventare il suo lavoro. «Ho subito capito che la danza mi dava forza, coraggio. E a 18 anni ho deciso che non sarebbe rimasta solo il mio hobby: ho detto ai miei che sarei andato a studiare a Milano a qualsiasi costo. E così ho fatto. Ho preso una borsa di studio che mi ha permesso di studiare in Accademia. Ma alle difficoltà che può incontrare un ragazzo di 18 anni in una grande città, il mondo della danza e dell’Accademia ha aggiunto le sue. Così ho deciso di lasciare la scuola e ho iniziato a lavorare in una struttura importante delle Marche come ballerino». Ma per Samuele la svolta è arrivata con il curriculum inviato alla Casa di Amici dove nel 2021 è arrivato alla prima puntata.

«L avera forza però mi è stata data dal mio ex insegnante Francesco Vanella, che mi ha preso sotto la sua ala, e anche dalla mia fidanzata». A confermare il monito “Volere è potere” sono arrivate per Samuele le prime soddisfazioni in campo nazionale. «Ho danzanto nello spot della Tim a Sanremo 2019; per Giusy Ferreri a Battiti live e in una puntata della trasmissione “E adesso c’è Cattelan” su Sky. Ho ballato nel video ufficiale della canzone di Mario Biondi “Sunny days” e in quello di Baby K “Non mi basta più”. Infine lo scorso anno ho partecipato al giro d’Italia danzando a ogni tappa del giro. A febbraio inizierò il tour da Ancona con “Me contro te”». Allora Samuele vuole essere un esempio per tutti i giovani a cui ricorda di non mollare. «Io ho affrontato tutto con la danza. Ho capito che le soddisfazioni sarebbero arrivate e così è stato».