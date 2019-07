Il River Village rischia il taglio dell'acqua e l'odinanza di sgombero

di Emanuela Addario

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - River Village a rischio di distacco della fornitura del servizio idrico. Ieri era l’ultimo giorno concesso di proroga dalla società fornitrice del servizio, la Astea, per saldare il pagamento dell’ultima fornitura pari a circa 4 mila euro. Eppure i condomini, almeno una parte di loro, sembra ancora non abbiano saldato il debito; e la situazione è causa di tensione tra i residenti che hanno pagato la loro quota e che potrebbero vedersi chiudere i rubinetti per colpa di chi invece non lo ha fatto.Il sindaco Roberto Mozzicafreddo, in stretto contatto con i responsabili della società provava mediare, perché in caso di sospensione del servizio, si vedrebbe costretto ad emettere un’ordinanza di sgombero per mancanza dei requisiti necessari per l’abitabilità.