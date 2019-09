Rissa in strada tra pakistani tre feriti a Scossicci spuntano anche i bastoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Prosegue la violenza tra bande di pakistani nella zona nord della città, ieri all’alba un regolamento di conti in un piazzale di Scossicci. Al vaglio dei carabinieri della locale stazione i motivi che stanno scatenando queste violente e ripetute aggressioni tra alcuni extracomunitari che gravitano nella zona del lungomare nord della città.Leggi anche ===>La richiesta di intervento ai militari dell’Arma è avvenuta poco dopo le 5,30 quando alcuni residenti sono stati richiamati dal gran frastuono causato da tre persone che in mezzo alla strada se le stavano dando di santa ragione. Uno di loro, addirittura, per difendersi dai rivali usava bastoni e spranghe di ferro. Quando i carabinieri sono intervenuti hanno trovato tre uomini sanguinanti. I pakistani sono stati tutti portati in caserma e identificati.