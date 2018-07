Prima fanno da pacieri con le loro mogli e poi se le danno di santa ragione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Furibonda lite tra due bengalesi a Porto Recanati. Uno viene ferito sul sopracciglio e trasportato all’ospedale di Civitanova per le cure mediche. È accaduto martedì verso l’ora di pranzo davanti al piazzale dell’Hotel House, in via Salvo D’Acquisto. A scatenare le ire dei due extracomunitari sembrano essere state le rispettive compagne che poco prima avevano discusso animatamente tra loro.Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di viale Europa giunti immediatamente sul posto le due donne avevano litigato poco prima. Si erano insultate pesantemente e si erano anche prese per i capelli. Le urla avevano richiamato l’attenzione dei propri familiari ma anche dei vari residenti della zona che si erano affacciati dai balconi e avevano chiesto l’intervento delle forze dell’ordine per placare gli animi. Proprio in quel momento sarebbero intervenuti i rispettivi compagni. Inizialmente gli uomini avevano separato le due ma poi la lite era continuata tra loro. Dalle minacce alle mani è stato un attimo. I due si sono affrontati pesantemente prima con spintoni, poi con calci e pugni. Nel frattempo le due compagne cercavano di separarli e contestualmente si continuavano ad insultare. Un parapiglia durato circa una mezz’ora e che dal marciapiede è andato a finire sulla strada. Tutto sotto gli occhi sconcertati dei testimoni presenti. Ad avere la peggio un 36enne del Bangladesh, trovato dai carabinieri disteso a terra nel piazzale. Era stato ferito sul sopracciglio sinistro dal rivale. All’arrivo dei militari entrambi le coppie hanno prodotto le loro motivazioni. L’uomo è stato soccorso e trasportato dal 118 all’ospedale di Civitanova per le cure mediche. Da parte del ferito non è stata presentata ancora nessuna denuncia. Le indagini dei carabinieri, però, sono ancora in corso.