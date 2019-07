Rischia di annegare: â€‹soccorsa e salvata dagli altri bagnanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Fa un bagno a mare di prima mattina e rischia di annegare. Salva grazie al tempestivo intervento degli uomini della locale guardia costiera e dei bagnanti una 75enne recanatese. La donna di buon ora aveva deciso di fare un tuffo in acqua. Ad attenderla in riva al mare il marito.Ad un tratto però l’uomo si è reso conto che la moglie era in difficoltà e che stava rischiando di annegare. Così ha chiesto aiuto ai bagnanti presenti sulla spiaggia che immediatamente si sono tuffati in acqua per soccorrere la donna. Intnto sono arrivati gli uomini della Guardia costiera che hanno concluso il soccorso, portano la donna all'ospedale di Civitanova.