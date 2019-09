Rissa tra pakistani davanti al night: â€‹il buttafuori ne manda uno all'ospedale

di Emanuela Addario

PORTO RECANATI Notte a dir poco movimentata a Porto Recanati. Il bilancio è di due giovani feriti e trasportati rispettivamente all’ospedale di Civitanova e a quello regionale di Torrette, ad Ancona. Prima una scazzottata fuori da uno chalet, poi un diverbio sfociato in aggressione nel piazzale di un night a Scossicci. Il primo intervento è avvenuto poco dopo le 2 quando i carabinieri della stazione sono stati chiamati ad intervenire per sedare una lite tra due giovani iniziata nei parcheggi di uno chalet sul lungomare nord mentre si stava svolgendo una festa di fine estate.Due persone sono venute alle mani e ad avere la peggio è stato un 25enne che ha riportato un trauma cranico e ferite alla testa. All’inizio la lite sembrava essersi placata. Ma una volta usciti dal locale, giovani hanno iniziato a darsele di santa ragione sul ciglio della strada sotto gli occhi dei tanti ragazzini che stavano partecipando alla serata. Il primo intervento è stato effettuato da un addetto alla sicurezza del locale che ha fatto di tutto per ricomporre gli animi.