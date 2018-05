Rifugiato politico arrestato con l'eroina all'Hotel House

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATi – Continuano i controlli della Polizia all’Hotel House, River Village e dintorni nell’ambito della campagna “Vento della Libertà. Nel corso delle operazioni è stato tratto arrestato un cittadino afghano di 31 anni residente in Puglia, titolare di un permesso di soggiorno per asilo politico. Agli agenti non sfuggiva il comportamento sospetto dell’uomo il quale, alla viste della auto della Polizia tentava di defilarsi. Fermato e sottoposto a perquisizione, veniva trovato in possesso di 9 bustine di eroina pronta allo spaccio, per un peso complessivo di 14 grammi che lo stesso aveva nascosto all’interno degli slip.Nel corso dei servizi espletati presso le due sopra indicate strutture residenziali, sono state identificate 43 persone e sottoposti a controllo 23 veicoli. Sono stati inoltre sottoposti a perquisizione 9 appartamenti in uso a pregiudicati ed effettuate 17 perquisizioni personali nei confronti di soggetti conosciuti come orbitanti nel mondo del traffico di stupefacenti