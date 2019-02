Razzia in nove garage: rubata un'auto ma anche olio e vino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI – Raid notturno, razzie in nove garage: i ladri rovistano in cerca di qualcosa di valore da portare via e, alla fine, rubano di tutto, da un'autovettura all'olio e al vino. I garage sono stati violati in successione, uno di seguito all'altro, nelle stesse ore, e dagli stessi malviventi. E ora sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della locale stazione. I malviventi hanno portato via utensili e cassette di attrezzi da lavoro ma anche generi alimentari, come riserve di olio e di vino che i proprietari tenevano nel seminterrato per prendere all'occorrenza. I ladri hanno fatto scorta addirittura di quelli. E da uno dei box hanno portato via anche una macchina, una Nissan Qashqai, su cui avrebbero caricato la refurtiva.