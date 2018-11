Rapina al supermarket â€‹col coltello: banditi incastrati dalle videocamere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI – Avevano fatto irruzione in un supermercato, puntando un coltello contro la cassiera e scappando via con un bottino di 2500 euro. Al termine delle indagini i carabinieri hanno arrestato per rapina gli autori del colpo, due uomini, e denunciato una giovane donna, loro complice che li aspettava fuori dal supermercato.Sono stati rintracciati e arrestati un trentunenne, residente ad Ostra, attualmente in cura presso una comunità di recupero della provincia di Rimini, e un quarantenne di Senigallia, rintracciato a Bologna. Secondo i carabinieri sono loro gli autori di una rapina avvenuta lo scorso 2 ottobre del 2017 all'interno del supermercato Coal di via Gramsci. Erano entrati in azione nel primo pomeriggio di quel giorno, facendo irruzione a volto scoperto. Dietro minaccia di un coltello, puntato contro la cassiera, si erano fatti consegnare il denaro. A incastrali, tra l’altro, le immagini delle videocamere.