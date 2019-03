Rapina al ristorante e coltellata allo chef: il bandito è braccato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Rapina al ristorante Gatto Papone. Il malvivente prima arraffa un paio di cento euro dalla cassa e poi estrae dalla tasca un coltello con il quale ferisce lo chef del locale, intervenuto nel tentativo di bloccarlo. L’uomo ha riportato una prognosi di 10 giorni. Il rapinatore è riuscito a scappare tra i vicoli del centro in sella ad una bicicletta ma ha le ore contate. A braccarlo i carabinieri del maggiore Enzo Marinelli che in pochi minuti hanno acquisito preziosi elementi per identificarlo e consegnarlo all'autorità giudiziaria. Si tratta di un giovane extracomunitario, già noto alle forze dell’ordine, senza fissa dimora.