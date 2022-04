Assalto in gioielleria: rapinatori in fuga tra le bancarelle coi preziosi, commessa sotto choc

PORTO RECANATI - Rapina in pieno centro, a Porto Recanati, nel giorno del mercato settimanale. Questa mattina due malviventi, con mascherina e cappello con visiera, sono entrati nella gioielleria “Pensieri felici”. Erano circa le dieci quando la commessa presente nel negozio ha visto entrare i due rapinatori che le hanno intimato di darle i gioielli. La donna, spaventata, avrebbe ceduto alcuni monili. Secondo una prima ricostruzione, i due sono fuggiti a piedi in via Degli orti dove avevano parcheggiato un motorino. Sul posto i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno soccorso la commessa sotto choc.

© RIPRODUZIONE RISERVATA