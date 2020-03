Sguardo di troppo alla rivale in amore, botte da orbi tra ragazzine in piazza

PORTO RECANATI - Furiosa lite tra adolescenti nel cuore della città; è stato necessario l’intervento dei carabinieri per placare gli animi. L’episodio è accaduto nel tardo pomeriggio di martedì nella centralissima piazza Brancondi sotto gli occhi di tanti cittadini attoniti che si trovavano a passare di lì. Protagoniste due ragazzine del posto r di 16 e 17 anni . Per dividere le due adolescenti e ricomporre la calma sono dovuti intervenire, come detto, i carabinieri della locale stazione di viale Europa chiamati da alcuni passanti preoccupati dalle modalità feroci con cui le giovani si accapigliavano.

Secondo una prima ricostruzione la scintilla che avrebbe scatenato la lite sarebbe da ricondurre a uno sguardo dato da una delle due ragazzine all’altra, rivale in amore, interpretato come una minaccia. Le giovani avrebbero in comune la simpatia per un ragazzo che avrebbe alimentato una gelosia tale da arrivare alle mani. © RIPRODUZIONE RISERVATA