Palpeggiano 16enne e aggrediscono tre ragazzi fuori da una discoteca

PORTO RECANATI - Palpeggiano una ragazzina all’uscita dalla discoteca e poi riempiono di pugni e calci l’amichetto che era con lei e altri due giovani. Brutale aggressione sabato notte nel piazzale della discoteca Mia, a Scossicci. Gli aggressori sono due tunisini già noti negli ambienti del mondo della notte e “ospiti” poco graditi dei locali.I due nordafricani, non fatti entrare dal servizio di sicurezza della discoteca poiché ritenuti poco raccomandabili, forse per dispetto avrebbero aspettato l’uscita “a campione” di qualche giovane per importunarlo. Sotto choc i genitori dei ragazzi aggrediti. Ad essere avvicinati per primi due ragazze ed un giovane, tutti 16enni, di Ancona. Il maschio è stato picchiato e ha dovuto trascorrere la notte all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, per vari ematomi e un trauma cranico. Nello stesso ospedale è stato trasportato un altro ragazzo. Il terzo, invece, è stato medicato all’ospedale di Civitanova.Sul posto una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Civitanova che ha avviato gli accertamenti per individuare i responsabili delle aggressioni.