Ragazzina 16enne ubriaca finisce all'ospedale: caccia a chi l'ha fatta bere

PORTO RECANATI - Ha bevuto fino a sentirsi male. Ancora una sedicenne all’ospedale dopo aver assunto un quantitativo smodato di alcol. Questa volta è finita all’ospedale una sedicenne residente in provincia di Ancona che, dopo essere uscita di casa per trascorrere una serata spensierata, si è ritrovata ricoverata sul letto di un ospedale.Intorno alle 2.30 i carabinieri della stazione di Porto Recanati sono intervenuti in via Montecatini. La sedicenne, poco prima, aveva accusato un malore dopo aver bevuto una quantità eccessiva di drink. È stata immediatamente soccorsa e portata all’ospedale da dove, il giorno dopo, è stata dimessa. Ora sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per individuare chi le abbia fatto bere tutti quei drink: c’è da accertare, infatti, se siano stati i suoi amici oppure se qualche locale le abbia continuato a dare da bere,