Ragazzina di 14 anni travolta da un'auto appena scesa dallo scuolabus

PORTO RECANATI­ - Investita mentre scende dal pulmino dello scuolabus. Travolta da una macchina una 14enne portorecanatese. È accaduto ieri pomeriggio poco dopo le 15 sulla strada Regina. La ragazzina è stata trasportata all’ospedale di Civitanova per i primi accertamenti.Inizialmente è stata allertata anche l’eliambulanza Icaro ma fortunatamente non è servita. La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia stradale, intervenuta subito sul posto. Secondo alcuni residenti presenti durante l’incidente, la ragazza una volta scesa dal pulmino ha attraversato come sempre la strada per andare a casa. Proprio nel momento in cui la ragazzina stava attraversando la carreggiata è sopraggiunta un’utilitaria Citroen C3, guidata da un uomo, che non avrebbe visto la giovane attraversare e l’avrebbe investita. È il secondo caso di uno studente travolto da una macchina dopo essere sceso dallo scuolabus. Un altro investimento era avvenuto a Montorso mesi fa a danno di un’altra adolescente.