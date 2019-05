Racket dei permessi â€‹di soggiorno: scoppia rissa all'Hotel House

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Ennesima rissa all’Hotel House. Due gruppi di pakistani venerdì sera se le sono date di santa ragione in uno dei piazzali laterali del condominio multietnico portorecanatese. Gli investigatori stanno seguendo la pista della lite per la gestione dei permessi di soggiorno dei connazionali in arrivo dalla nazione d’origine che per i canali malavitosi è un business redditizio. Indagini serrate da parte dei carabinieri della stazione di viale Europa per risalire ai dettagli dell’episodio che ha come bilancio un giovane ferito trasportato all’ospedale di Civitanova e altri contusi che hanno rifiutato le cure mediche. I militari stanno risalendo all’identità di tutte le persone coinvolte.