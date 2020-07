Pusher di cocaina dell'Hotel House cerca la fuga tuffandosi in mare, ma il poliziotto nuotatore lo acciuffa

PORTO RECANATI - Scappa dalla polizia e si tuffa in mare, poliziotto lo insegue in acqua, lo prende per un braccio e lo riporta a riva. Sulla battigia sono dovuti intervenire in tre per ammanettarlo.

È stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di cocaina e resistenza a pubblico ufficiale un tunisino di 31 anni. Il giovane, che dai successivi accertamenti è risultato essere domiciliato in un appartamento all’11° piano dell’Hotel House, era stato notato all’1 della notte scorsa da una pattuglia: è scappato. Arrivato sulla battigia il tunisino ha gettato il marsupio sotto un lettino e si è tuffato in mare. Un poliziotto prima gli ha intimato di tornare a riva, poi vedendo che continuava a nuotare, si è tuffato in acqua pure lui, lo ha raggiunto, preso per un braccio e lo ha riportato a riva. Portato nel punto dove si era gettato in mare i poliziotti hanno recuperato il suo marsupio, all’interno c’erano 4,27 grammi di cocaina, 950 euro in contanti, le chiavi di casa e un ordine di espulsione a firma del questore Antonio Pignataro che gli era stato notificato i primi di giugno.

