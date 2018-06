Pugni e calci mentre cammina sul lungomare 52enne all'ospedale: ferite e trauma cranico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Aggredito e picchiato a sangue davanti ai passanti. E’ accaduto la scorsa notte davanti ad uno chalet del lungomare Scarfiotti a Scossicci. Vittima un 52enne portorecanatese, molto conosciuto in città. Prima si sentono delle urla, poi vedono uno dei due passare alle mani. L’uomo inizia a prendere a calci e pugni in faccia l’altro che cerca di difendersi come può. L’aggressore, però, ha la meglio e nel giro di qualche istante riesce a scaraventare a terra la vittima. L’aggressione non finisce lì, l’uomo continua a colpire con ferocia con calci e pugni il rivale. Subito dopo il “ pugile” si allontana tranquillamente tra i passanti curiosi. Nel frattempo qualche spettatore occasionale chiama il 112 per dare l’allarme. Quando i militari arrivano sul posto trovano l’uomo riverso a terra con il volto completamente tumefatto. Ha il labbro lacerato ed un trauma cranico. L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso di Civitanova dove i medici hanno emesso una prognosi di 12 giorni. I militari stanno raccogliendo le testimonianze dei presenti per risalire all’identità dell’aggressore.