PORTO RECANATI «La stagione 2024 è irreparabilmente compromessa, sabbia o non sabbia dal Musone. E l'onda lunga della pubblicità negativa si ripercuoterà sulle stagioni future». A dirlo è Alberto Guarducci dell’Hotel Brigantino di Porto Recanati dopo l’erosione del litorale di Scossicci a seguito delle mareggiate che hanno distrutto la costa ad aprile.

La posizione

L’albergatore evidenzia la necessità di un intervento, nonostante qualsiasi misura non sarà comunque risolutiva per la stagione. «All'Hotel Brigantino - dice - siamo in trepidante attesa della possibilità che possa essere consegnata della sabbia dalla foce del Musone, ennesimo tentativo tra i vari sin qui ipotizzati e solo parzialmente andati a buon fine. L'esiguo quantitativo a noi servirebbe, è bene precisarlo, per trovare una soluzione, decisamente precaria: coprire i massi attualmente emersi, posizionare finalmente un po' di ombrelloni (su basi mobili) e sperare in Dio. Sì, perché siamo consapevoli che un qualunque mare onda 100/150 centimetri, ben frequente in estate, creerà seri problemi e saremo punto e a capo, con l'aggravante di essere in piena stagione, clienti a dir poco infastiditi, e nessun piano B possibile».

Allora Guarducci evidenzia come «la soluzione della sabbia dal Musone rappresenta quindi un palliativo del tutto insufficiente a risolvere i problemi creatisi con le mareggiate di Pasqua». E precisa come «in questi casi l'imprenditore non può assumersi il rischio e attingere a risorse proprie per correre ai ripari, ammesso che ne ricorrano le condizioni di equilibrio economico. In caso di riposizionamento di cumuli di sabbia o ancora più di ripascimento, l' imprenditore deve necessariamente attendere che l'ente pubblico intervenga. Ente Pubblico che spesso si muove tra mille difficoltà normative, procedurali e di mancanza di risorse».

L’appello

Ecco quindi l’appello alle istituzioni: «A nostro avviso, se il Comune di Porto Recanati, la Riviera del Conero e la Regione, vorranno continuare a fregiarsi anche delle spiagge e delle attività di Scossicci, non vi è alcuna alternativa alla realizzazione di un progetto straordinario di protezione della costa che possa prevedere un percorso virtuoso che da oggi e fino al completamento delle tanto agognate scogliere, finalmente finanziate, preveda urgentissime opere di rifiorimento degli attuali pennelli e di ripascimento entro la prossima stagione».