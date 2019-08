Prostitute nella pineta: â€‹scende in campo la Chiesa Evangelica

di Emanuela Addario

PORTO RECANATI - Pineta comunale e lotta alla prostituzione: scende in campo anche la Chiesa Cristiana Evangelica contattando direttamente sul posto le vittime della tratta e dello sfruttamento della prostituzione nel territorio comunale.«Abbiamo organizzato una serie di iniziative in diversi comuni tra cui Porto Recanati a partire da giovedì 29 agosto (domani, ndr.) a sabato 31 agosto - rende noto il presidente dell’associazione Beth-Shalom Onlus Gennaro Chiocca - I nostri volontari contatteranno le vittime della tratta in turni diurni/pomeridiani e notturni, presumibilmente dalle 16 alle 19 circa e dalle 22 alle prime ore del mattino. La nostra attenzione è rivolta al recupero dell’emarginazione dei soggetti (in particolare le donne, adulte e minori) vittime della tratta e dello sfruttamento della prostituzione in tutte le sue forme».