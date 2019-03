Preparano dosi di eroina: triplo arresto vicino all'Hotel House

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Continua senza sosta l’attività di contrasto al traffico di stupefacenti da parte della tenenza della Guardia di finanza di Porto Recanati. Sequestrati oltre 90 grammi di eroina occultati in un locale adiacente all’Hotel House, in manette tre extracomunitari. Un quarto straniero è stato denunciato a piede libero.Nel corso di un servizio antidroga i finanzieri hanno intercettato vicino all’Hotel House un pakistano di 42 anni, già noto per reati di spaccio, mentre tentava di cedere un piccolo involucro contenente 0,3 grammi di eroina. I militari hanno poi sorpreso tre extracomunitari (un pakistano di 31 anni, un afgano di 33 anni e un tunisino di 57) appartati in un locale attiguo al palazzone multietnico, dove stavano suddividendo in dosi 91,4 grammi di eroina. Oltre allo stupefacente sono stati sequestrati anche un bilancino di precisione, 500 grammi di sostanza da taglio e bustine di cellophane.