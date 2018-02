Cade dalla finestra di casa dei genitori: donna all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Era a pranzo dai genitori quando, senza farsi notare, ha preso la strada del balcone al primo piano di un’abitazione di via Martin Luther King ed è finita nel vuoto. Dinamica al vaglio degli investigatori che raccoglieranno le testimonianze della donna e dei genitori per definire le cause del volo e soccorsi a cura del 118. Sono ancora tutte da chiarire le cause della caduta di ieri pomeriggio dal balcone al primo piano di una palazzina di via Martin Luther King. Quali possano essere state le cause che hanno provocato la caduta e la serie di lesioni agli arti inferiori la speranza di tutti è che la signora portorecanatese, ora ricoverata in ospedale a Civitanova Marche, possa riprendersi al più presto.