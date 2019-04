In pochi mesi spaccia mezzo chilo di cocaina in dosi vicino ai locali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI – In otto mesi avrebbe spacciato dosi per mezzo chilo di cocaina, con un guadagno di circa 50mila euro: arrestata dai carabinieri di Numana una maghrebina 37enne.L’attività investigativa condotta dall’Arma numanese permetteva di definire un quadro indiziario pesante a carico della donna, con numerose cessioni di cocaina, da maggio 2018 a gennaio 2019, a tossicodipendenti della riviera del Conero e della Val Musone. Lo spaccio avveniva nei pressi di locali pubblici o sulla pubblica via, a tutte le ore del giorno, ad un costo di 70 euro al grammo. Dalle investigazioni è emerso una vendita complessiva di circa un mezzo chilogrammo di cocaina per un illecito guadagno di 50mila euro. Nell’indagine è anche emersa una rete di spacciatori nella zona di Porto Recanati.