Entrano col piede di porco dall'ottico e fanno il pieno di occhiali griffati

PORTO RECANATI I- ladri colpiscono ancora: un altro furto a danno di un’attività commerciale di corso Matteotti. Preso di mira, questa volta, il negozio di ottica Mauri, all’inizio del corso principale, a pochi metri dalla centralissima piazza Brancondi. I malviventi hanno fatto razzia di occhiali griffati delle migliori marche. Un bottino di svariate migliaia di euro, ancora in corso di quantificazione. È accaduto la scorsa notte in corso Matteotti. Ad accorgersi del furto, ieri mattina, sono stati i titolari all’apertura dell’attività. La porta principale era socchiusa, dalla vetrina mancavano molte montature di occhiali di marche costose messe in esposizione e dentro il locale era tutto a soqquadro. Anche dai cassetti erano stati rubati gli occhiali griffati.Con tutta probabilità i ladri sono entrati dalla porta principale forzando la serratura con un piede di porco. Purtroppo i proprietari avevano dimenticato di attivare il sistema di videosorveglianza presente nel negozio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di viale Europa che hanno immediatamente visionato le telecamere pubbliche per cercare di risalire agli autori del colpo.