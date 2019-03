Preso e denunciato l'aggressore della giovane all'Hotel House Si tratta di un nordafricano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Identificato e denunciato per violenza sessuale il palpeggiatore dell’Hotel House. Si tratta di un ventenne nordafricano residente nel condominio di via Salvo d’Acquisto. Sarebbe lui l’uomo che venerdì sera avrebbe inseguito per le scale del palazzone una giovane e avrebbe iniziato a toccarla nelle parti intime.I carabinieri della stazione di viale Europa dopo aver svolto tutti gli accertamenti e acquisito la descrizione fornita dalla donna hanno denunciato il giovane per violenza sessuale. Era stata la stessa vittima, residente insieme ai familiari in un appartamento del condominio portorecanatese, a fornire dettagli precisi sull’aggressione subita quella sera.La notizia dell’aggressione nel maxi condominio si è subito diffusa a macchia d’olio, suscitando grande indignazione.