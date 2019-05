Palpeggia donna in piazza in mezzo alla gente: incastrato dalle telecamere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI – Le aveva messo gli occhi addosso già da qualche giorno e l'altro ieri è passato ai fatti, molestando una donna e toccandole anche con una certa violenza le parti intime. Non è riuscito a frenare in alcun modo i suoi istinti e, per questo, un uomo di 60 anni, residente a Porto Recanati, di origini campane, è stato denunciato dai carabinieri della locale stazione. Ora dovrà rispondere del reato di violenza sessuale. La vittima è una donna di 45 anni, una portorecanatese, che nella mattinata di ieri si trovava in piazza, in mezzo alla gente. Preso da un raptus incontrollato, si è avvicinato a lei e ha cominciato a palparla con violenza nelle parti intime. Da qui sono scattate subito le indagini, che nel giro di pochissimo tempo hanno portato alla denuncia del sessantenne, incastrato dalle immagini di videosorveglianza.