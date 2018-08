Paga la multa dopo sole 72 ore, ma gli arriva l'ingiunzione bis

di Emanuela Addario

PORTO RECANATI - Sosta nell’area a pagamento della stazione ferroviaria senza aver esposto il ticket. Viene sanzionato con una multa di 41 euro che in misura ridotta, se pagata entro i primi cinque giorni, è pari a 28,70 euro. La paga dopo tre, ma a distanza di un paio di mesi si vede recapitare a casa la classica “busta verde” nella quale viene richiesta l’intera somma per mancato pagamento della sanzione. Non ci sta un tecnico di Porto Sant’Elpidio che frequenta abitualmente la città per motivi di lavoro e denuncia l’accaduto.