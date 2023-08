PORTO RECANATI «Bonus idrici forniti da Astea spa a persone che vivono all’Hotel House pur senza essere residenti e neppure intestatari di utenza dell’acqua, mentre altrove le bollette aumentano». È l’accusa della consigliera comunale delle Liste civiche di minoranza a Osimo, Monica Bordoni. «La multiutility che gestisce il servizio idrico anche a Porto Recanati, ha elargito centinaia di assegni circolari, con un valore singolo che va dai 100 ai 400 euro, per bonus sociale idrico a favore di tutti i residenti, non residenti o titolari di utenze gas e luce dell’Hotel House, non intestatari di alcun contratto di fornitura del servizio».

APPROFONDIMENTI IL COLPO Furto nella basilica di San Nicola a Tolentino, denunciato il ladro delle offerte





«Il bonus - spiega la consigliera comunale di Osimo - spetta a tutti i clienti domestici intestatari di un contratto di fornitura del servizio, appartenenti a un nucleo famigliare le cui condizioni economiche sociali siano preventivamente accertate tramite l’indicatore Isee. Questo è quello che prevede la legge. Fatto sta che Astea spa ha emesso a luglio centinaia di assegni circolari per bonus sociale idrico a favore di tutti i residenti e non residenti del condominio di via Salvo d’Acquisto, non titolari di contratti fornitura di servizio di acquedotto».

Bordoni, che è braccio dentro del presidente del consiglio regionale Dino Latini (Udc), evidenzia però che «sono anni ormai che i condomini del gigantesco palazzo multietnico utilizzano un pozzo privato realizzato dagli stessi, da quando Astea spa ha sospeso l’erogazione idrica per la rilevante morosità degli utenti. Proprio perché non titolari di fornitura di utenza, Astea spa rimborsa con assegni circolari essendo impossibile scontare il contributo in fattura».

Soldi pubblici

I rimborsi interessano tutti coloro che, comunque, hanno avuto o hanno un contratto di fornitura di luce e gas. Bordoni per questo chiede «cosa c’entra se il bonus è idrico? Perché sperperare tutti questi soldi pubblici che invece potrebbero essere canalizzati a favore di chi ha un regolare contratto di fornitura e non riesce a pagare le bollette o utilizzarli abbassare la tariffa?».



Le replica l’amministratore delegato di Astea spa, Fabio Marchetti: «Le perplessità di Bordoni sono legittime, le abbiamo esposte anche noi all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Chiedendo se dovessimo davvero fornire i bonus anche a vecchi morosi e non utenti. Ci hanno dato conferma perché lo prevede una legge recente fatta dal Governo centrale, di cui Bordoni è politicamente affine, è lì che deve chiedere spiegazioni, non a noi o ai Comuni».

I beneficiari per il 2021, 2022 e 2023 sono stati circa 3.800 per un ammontare complessivo di circa 600mila euro in tutto il territorio gestito da Astea spa, quindi anche Osimo, Recanati e Potenza Picena ad esempio. I beneficiari senza contratto dell’acqua, come quelli contestati da Bordoni, sono 1.500 circa. «I soldi verranno rimborsati ad Astea spa dall’Autorità, quindi peseranno su tutti i contribuenti» chiosa Marchetti.