Emergenze in serie a causa delle onde e delle forti correnti, soccorsi in mare sette bagnanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Corrente e onde alte, raffica di interventi dei bagnini per soccorrere persone in difficoltà in mare. Il rischio, per alcuni, è stato quello di finire contro gli scogli. Qualche momento di preoccupazione in spiaggia, tra i bagnanti che hanno assistito alle operazioni di soccorso con il fiato sospeso, ma grazie all’intervento rapido ed efficace dei baywatch tutto si è risolto per il meglio.Salvati due giovani donne, un bambino e quattro uomini: intenso lavoro dei bagnini chiamati a pattugliare la spiaggia.LEGGI ANCHE:Il primo intervento è stato effettuato da Michelangelo Monaco, bagnino all’Acropoli nonché calciatore in Eccellenza, che ha tratto in salvo nella prima mattinata di ieri due ragazze ed un bambino a bordo di un piccolo gommone, che stavano facendo il bagno ad una ventina di metri dalla spiaggia, nonostante il mare mosso e le onde particolarmente alte. Erano circa le 9 del mattino. Il bagnino si è accorto che quelle persone erano in seria difficoltà. Prima ha notato una ragazza, che stava per finire contro gli scogli. L’ha raggiunta e riportata a riva. Dopo un attimo è stata la volta del bambino e, alla fine, della seconda ragazza. Tutti e tre i salvataggi, fortunatamente, si sono risolti per il meglio. E l’allarme è rientrato, nonostante il grosso spavento che si sono presi sia le ragazze che il piccolo.Poco dopo, nel tratto di spiaggia libera, compreso tra gli stabilimenti balneari Guerrina & Domenico e Oasi, due bagnini della società di salvamento Delphinus, Alessio Gargano e Giuseppe Rignanese, si sono accorti di un uomo in difficoltà. Si trattava di un settantacinquenne che, a cause della forte corrente, stava per andare a finire contro la scogliere antistante quel tratto di spiaggia libera. I due baywatch si sono immediatamente tuffati e hanno raggiunto l’anziano. Lo hanno soccorso e riportato a riva.Dopo pochi minuti, altro intervento, sempre nello stesso tratto di mare. Alessio Gargano si è tuffato in acqua per trarre in salvo un uomo, questa volta di mezza età, che non riusciva da solo a rientrare sulla terraferma. In mare con il pattino per soccorrere un uomo anche i due titolari degli chalet Amneris e Anita & Figli. Entrambi sono usciti in mare per tirare fuori un sessantenne in difficoltà, mentre a terra erano pronti ad entrare in azione i bagnini della società di salvamento Delphinus. Infine, alle 18.10, Alessandro Gaetini, sempre della Delphinus, ha soccorso un uomo in difficoltà in acqua all’altezza della spiaggia libera.