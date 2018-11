Oltre tre kg di eroina venduti: sgominato il clan dei pakistani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Tre chili circa di droga tra eroina – soprattutto – e hashish immessi sul mercato locale per un giro d’affari di oltre 110.000 euro. Più di 3.700 cessioni a tossicodipendenti del Maceratese e di fuori provincia. Tre spacciatori sono finiti in manette, hanno 29, 30 e 36 anni, sono tutti pakistani e vivono tutti all’Hotel House. L’articolata attività di indagine antidroga condotta dai finanzieri della Tenenza di Porto Recanati guidata dal luogotenente carica speciale Diego Crovace si è conclusa lunedì scorso con l’esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal gip del Tribunale di Macerata su richiesta della procura. Quando i finanzieri si sono presentati alle abitazioni dei pakistani hanno eseguito contestualmente un’approfondita perquisizione che ha portato alla scoperta di un ulteriore piccolo quantitativo di eroina e 945 euro in contanti ritenuti provento di spaccio. I tre sono stati condotti al carcere di Montacuto, ad Ancona. Sono 26 le persone identificate quali assuntori di sostanze stupefacenti, le quali sono state segnalate alla competente prefettura per le incombenze del caso.