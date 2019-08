Passeggia nudo in centro e dà in escandescenza al pronto soccorso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Prima gira nudo per strada, poi dà in escandescenze al pronto soccorso di Civitanova. A bloccare il folle gesto dell’uomo ci hanno pensato prima i finanzieri di Porto Recanati e poi i carabinieriche l’ hanno identificato e denunciato per atti osceni in luogo pubblico. Si tratta di un 50enne portorecanatese noto in città. Poco dopo le 9 lungo corso Matteotti si aggirava un uomo completamente nudo. Passeggiava tranquillamente parlando a voce alta.L’uomo, in evidente stato confusionale e particolarmente alterato, non voleva desistere dal passeggiare, anche alle insistenti richieste del fratello rispondeva fuggendo. Gli agenti della polizia municipale e i finanzieri della locale tenenza che hanno avuto un gran da fare prima di riuscire a farlo salire sull’ambulanza della Croce Gialla di Recanati per il trasporto all’ospedale di Civitanova. Una volta arrivato al pronto soccorso l’uomo ha iniziato ad inveire contro il personale medico tentando di fuggire anche da lì. Immediato l’intervento della pattuglia dei carabinieri di Civitanova che dopo una lunga trattativa sono riusciti a farlo sedare.