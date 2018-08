«Non ho da mangiare voglio andare in carcere» Ma il giudice lo libera

di Benedetta Lombo

PORTO RECANATI - Non sa come procurarsi da mangiare, si fa arrestare per andare in carcere ma il giudice lo mette in libertà. Una beffa per il 31enne convinto, fino a qualche minuto prima di conoscere la decisione del magistrato, di poter decidere lui stesso quando avere diritto a vitto e alloggio gratuiti. È accaduto a Porto Recanati martedì scorso. Karim Ghouila, nome tunisino ma nato a Rimini trentuno anni fa, da giugno dello scorso anno è sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale (una misura che viene applicata nei confronti di persone ritenute pericolose, per evitare che possano commettere dei reati) con l’obbligo di soggiorno, per due anni, nel comune di residenza, ovvero Montemarciano.