Nike, Adidas e altri grandi marchi tutti taroccati: scatta il maxi sequestro

PORTO RECANATI – Nike, Adidas e altri grandi marchi, ma è tutto taroccato: nuovo maxi sequestro della Finanza agli ambulanti: nel mirino soprattutto scarpe.I finanzieri della Tenenza di Porto Recanati hanno effettuato diversi interventi al fine di contrastare efficacemente i fenomeni illeciti della vendita di prodotti contraffatti e dell’abusivismo commerciale. Il dispositivo di controllo ha visto impegnate diverse pattuglie che hanno setacciato il lungomare ed i punti più sensibili della città balneare, sequestrando 1.000 articoli tra scarpe contraffatte, borse, occhiali da sole e bigiotteria. Una persona è stata segnalata in quanto aveva posto in vendita merce senza essere in possesso della licenza per il commercio ambulante, altri improvvisati commercianti extracomunitari hanno preferito darsi alla fuga ed abbandonare le mercanzie per strada.