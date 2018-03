Negozi ancora nel mirino dei ladri: spaccata nella notte in bigiotteria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Ancora furti in città. Sfondata nella notte la vetrata principale del negozio “Western Union e piccola bigiotteria” in viale Europa. Il bottino è di poco meno di 300 euro. Ingenti i danni che i titolari, due giovani pakistani residenti uno all’Hotel House ed uno a Potenza Picena, si trovano a far fronte. L’assalto è avvenuto nel cuore della notte e nessuno sembra aver sentito strani rumori.I malviventi, non riuscendo ad aprire la porta, hanno pensato di spaccare il vetro. Così facendo sono riusciti ad entrare nel locale e mettere tutto a soqquadro. «Una somma di 230 euro l’avevo lasciata nel cassetto insieme al fondo cassa di 30 euro. E poi c’erano 8 euro in monete. I ladri hanno rubato tutto», spiega uno dei titolari.Ieri mattina ad accorgersi del furto sono stati i residenti della zona che, scesi in strada, hanno trovato la vetrata in frantumi. Sul posto i carabinieri della stazione di viale Europa che stanno svolgendo tutti gli accertamenti per risalire agli autori del raid. Un’escalation di furti che, nonostante la presenza massiccia di militari dell’Arma in pattugliamento sia diurno che notturno, sembra non placarsi.