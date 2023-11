PORTO RECANATI Dal 2 dicembre al 6 gennaio Porto Recanati si trasforma per il Natale con un ricco programma di eventi che coinvolgerà la città da Nord a Sud e ogni fascia di età. Queste le basi su cui la giunta, guidata dal sindaco Andrea Michelini, ha creato l’intero cartellone che quest’anno vede - tra le novità - la festa in piazza per il Capodanno. Ma andiamo per ordine. A illustrare i punti salienti del calendario portorecanatese è l’assessore Stefania Stimilli.

«Partiamo sabato 2 dicembre alle 17.30 con l’accensione dell’albero di Natale (donato da Ussita) e delle luminarie accompagnata dalla banda cittadina. Quest’anno l’illuminazione sarà ancora più completa: abbiamo infatti predisposto diversi angoli per i selfie, uno di fronte alla ex scuola Diaz, un altro in zona Sud lungo il corso e arriviamo con un arredo illuminato anche in piazza Brancondi». È proprio in piazza che il 2 dicembre arriverà la banda per poi lasciare spazio a vin brulè, cioccolato e panettoni offerti ai partecipanti. L’8 dicembre non può mancare El fugarò de la Madonna, uno al balneare Oasi e l’altro a Largo Porto Giulio dove si potrà gustare il sugo con le pannocchie. Mentre il 16 dicembre, per tutto il giorno, in piazza Brancondi c’è il Santa Claus Bus per i bambini.

«Tutte le domeniche e i giorni di festa - prosegue - corso Giacomo Matteotti sarà animato dai mercatini natalizi dal titolo “Mille idee per un dono” a cura di My Love Eventi. Contemporaneamente ai mercatini non mancherà l’animazione in movimento per grandi e bambini lungo tutto il corso: dal regno del ghiaccio con Frozen agli sbandieratori fino MistraFunky street band».

Torna la sinergia con il Comitato dei quartieri: «Il 17 dicembre nella ex scuola Diaz ha organizzato un laboratorio per bambini che si chiamerà “La fabbrica degli elfi” dove i bambini potranno lasciare la loro letterina di Natale». L’associazione Porto Recanati solidale organizza, lo stesso giorno, nella palestra Diaz, un torneo di trucco e in piazza Brancondi ci sarà il concerto del Gruppo vocale Ada con 12 coriste e sei musicisti che proporranno le canzoni di Natale».



Spazio anche ai giovani con un super ospite: «Il 29 dicembre appuntamento con “Christmas Speciale Event” con il dj set Nicola Pigini. E il 31 dicembre l’evento “Ti Porto Capodanno”. Festeggiamo insieme Capodanno in piazza con uno spettacolo di professionisti e cantanti. Un evento gratuito che permetterà a tutti di divertirsi nella nostra città». Il 6 gennaio si conclude con “Ti Porto la Befana”: la nonnina arriverà sotto al Castello Svevo con i trampoli. «Siamo molto soddisfatti - conclude Stimilli - perché abbiamo creato un cartellone capace di soddisfare le esigenze di ogni età e di ogni zona della città. Crediamo che la città possa essere piena di vita da Nord a Sud e possa essere apprezzata dai residenti e dai turisti».