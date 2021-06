Un’esposizione tutta dedicata al mare. L'assessore Sabbatini: «Il nuovo museo è un sogno che si realizza»

PORTO RECANATI - Solo apprezzandone la storia si può comprendere la necessità della sua tutela. Il mare, ieri pomeriggio, è stato declinato sotto questi due aspetti a Porto Recanati, in una calda domenica di fine giugno che ha prima, in spiaggia, lasciato spazio agli appassionati di viverlo da vicino e poi di scoprire il legame che questo simbolo di tranquillità, ma anche di vita e di lavoro, ha con la città e con i portorecanatesi.



Prima del taglio del nastro per il rinnovato Museo del mare e della civiltà marinara, infatti, la ex sala dell’asta del pesce, una delle tante novità che fanno parte del restyling, ha ospitato la conferenza servita per illustrare il cambiamento dell’esposizione, ma anche per ricordare l’importanza della tutela del mare. Il sindaco, Roberto Mozzicafreddo, ha fatto gli onori di casa con il suo intervento e, dopo di lui, è stata la volta di Sergio Muniz e della consigliera regionale Elena Leonardi. Tra gli applausi della platea, il momento conferenziale è andato avanti con le parole del direttore del Muma di Genova, Pierangelo Campodonico, di Francesca Santoro in rappresentanza di Unesco e del vicesindaco di Porto Recanati Rosalba Ubaldi. Successivamente sono intervenuti Isabella Tomassucci, in rappresentanza dell’azienda Feel Blu, della dottoressa Alessandra Spagnolo del Cnr e infine l’assessore alla Cultura di Porto Recanati Angelica Sabbatini: «Oggi è il coronamento di un sogno sia dell’amministrazione che di tutta la città - dice l’assessore Sabbatini -. In tanti hanno contributo alla realizzazione di questo museo. L’esposizione di oggi affonda le radici nel passato e nelle associazioni che si sono prodigate nel mantenere viva la pesca portorecanatese come l’associazione Pro Museo del Mare, il comitato pescatori e tutte le famiglie portorecanatesi che hanno donato i loro reparti. Oggi questo museo parte da quella storia e guarda al futuro. La mostra ha un linguaggio moderno che è pronto ad accogliere le scolaresche, pur mantenendo le radici delle tradizioni e della storia. I miei ringraziamenti vanno anche ai ragazzi dell’Ente Palio. Ho sentito vicino a me delle persone che avevano colto lo spirito di questa avventura e il contributo culturale che ha dato alla città. Ringrazio ovviamente i partner economici come la Regione Marche, Astea Energia, il Ministero, Flag Marche Sud».

