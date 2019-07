Musica con troppi decibel: scatta la stangata per due locali "fracassoni"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Musica oltre i decibel consentiti dall’ordinanza del sindaco e fuori dall’orario previsto dall’ordinanza sindacale. Scattano le multe. Sanzionati due noti stabilimenti balneari frequentati dalla gioventù portorecanatese e non solo. L’operazione dei militari guidati dal luogotenente Giuseppino Carbonari è avvenuta la scorsa notte durante uno dei controlli svolti dai carabinieri tra le vie della città. I titolari degli chalet rischiano una sanzione da 400 a 5 mila euro. Non solo, in gioco c’è anche il rischio di chiusura temporanea dell’attività.Pugno duro da parte delle forze dell’ordine e dell’amministrazione comunale sulla questione dei volumi alti nei locali e oltre l’orario consentito. Movida si ma con moderazione.