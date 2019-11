Porto Recanati, si è spento Zac, ex volontario della Protezione civile

PORTO RECANATI - Vola in cielo un altro pezzo di Porto Recanati: è morto ieri mattina, alle 4,45, Antonio Zaccarelli, 71 anni, portorecanatese doc e soprannominato da tutti “ Zac”. Antonio era stato colto da un infarto non meno di una ventina di giorni fa e da allora non si era più ripreso. Aveva lavorato per anni saltuariamente come giardiniere del Comune ma tutti lo ricordano come “postino” durante numerose campagne elettorali per la Democrazia Cristiana prima e per l’Udc dopo. Era lui che consegnava i plichi della pubblicità elettorale in giro per la città. A Zac non sfuggiva una famiglia, conosceva via per via le abitazioni di tutti i suoi concittadini. Amico di tutti, era sempre il primo a fare un saluto durante le sue quotidiane passeggiate per il corso principale. Non si tirava mai indietro con nessuno: se c’era da fare qualche lavoro lui era presente senza chiedere nulla in cambio. «L’importante è l’amicizia», il suo motto. Un uomo d’altri tempi con il sorriso stampato sul viso, dotato di un onestà e correttezza riconosciuta e apprezzata da tutti.

Zaccarelli era stato anche un volontario del gruppo comunale di Protezione civile e aveva partecipato alle operazioni di soccorso dopo il terremoto ad Arquata del Tronto, insieme ad altri volontari portorecanatesi. Grande tifoso dell’Inter non perdeva mai una partita di calcio insieme agli amici del bar vicino casa. Una vita vissuta tra la famiglia e la sua Porto Recanati che considerava «la città più bella del mondo anche perché meglio di qua non si sta da nessuna parte», il suo solito commento accompagnato da una risata. Oltre alla moglie Nenetta lascia i due figli Davide ed Emanuele. I funerali si svolgeranno oggi alle 15 nella chiesa del Preziosissimo Sangue. © RIPRODUZIONE RISERVATA