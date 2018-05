Federico, 25 anni, travolto e ucciso mentre torna in bici dalla discoteca

di Emanuela Addario

PORTO RECANATI - Muore mentre rientra a casa in sella alla sua bicicletta dopo una serata in discoteca. Falciato da un auto perde la vita Federico Dottori, 25 anni, di Loreto. È accaduto ieri mattina poco prima delle 5,30 in via Scossicci, all’altezza del civico 38. Il giovane è stato travolto da una Skoda, condotta da un altro ragazzo, P.P., 22enne, anche lui di Loreto. Stando ai primi rilievi effettuati dalla polizia stradale di Camerino, giunta immediatamente sul posto insieme ai soccorritori del 118, l’auto avrebbe urtato la bicicletta sulla quale viaggiava il giovane, facendolo volare su un campo ai bordi della strada. Un impatto violentissimo che non gli ha dato scampo. Federico è morto sul colpo.