E' morto il ristoratore Dario Elisei, aveva 95 anni se ne va un pezzo di storia

PORTO RECANATI - Il mondo della ristorazione portorecanatese perde un pezzo di storia. Muore Dario Elisei, 95 anni storico pescatore e fondatore del noto ristorante Da Dario a Scossicci. Il suo ultimo giorno di vita Dario l’ha voluto trascorrere in quella casa, oggi anche ristorante, nella quale nel corso degli anni ha creato un impero di cultura enogastronomica tramandato a figli e nipoti. Il suo ristorante ha sempre rappresentato un’eccellenza nel panorama culinario costiero, un locale conosciuto e apprezzato da tutti.Quest’anno il ristorante Da Dario festeggia i 50 anni di attività. Elisei non è un ristoratore qualunque: è uno tra i primi pescatori di Porto Recanati che ha iniziato a cucinare lungo la costa pesce fresco. Una lunga storia d’amore condivisa con la moglie Eugenia, per tutti “Nora”, sin da giovani.