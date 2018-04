Papà disperato: «Mio figlio vittima dei bulli: inferno in piazza delle Erbe»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Se non si fa come dicono loro sono botte. Baby bulli in piazzetta delle Erbe. Sono mesi che assediano la piazzetta, da sempre luogo di ritrovo e incontro della gioventù portorecanatese, e dettano legge ai più piccoli. È un gruppo di una decina di extracomunitari appena diciottenni, molti di loro sono studenti negli istituti superiori delle cittadine limitrofe. Il pomeriggio, però, si trasformano in veri e propri gangster.A fornire la testimonianza choc è un genitore di una delle vittime. «Qualche giorno fa mio figlio è tornato per l’ennesima volta a casa con diversi lividi addosso. Aveva le braccia tumefatte - dice il padre - Ho fatto fatica anche a riuscire a farmi raccontare l’ennesima aggressione. Ma era inevitabile, questa storia va avanti dallo scorso anno e in alcune occasioni sono anche intervenuto. Mi sono preso insulti anch’io. Sulla questione il genitore ha informato i carabinieri della stazione di viale Europa.