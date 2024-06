PORTO RECANATI La Guardia di Finanza, in occasione del mercato settimana di Porto Recanati, ha individuato 1.267 articoli, consistenti in fibbie di metallo e strisce di pellame da utilizzare per la composizione delle cinture, risultati tutti privi delle avvertenze in lingua italiana e delle informazioni minime sulla composizione dei prodotti previste dal “Codice del Consumo”.

La sanzione



Per le irregolarità constatate i finanzieri hanno sottoposto a sequestro amministrativo la merce posta in vendita e hanno denunciato il commerciante.