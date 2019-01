Mille euro di spesa senza pagare: proprietario li pedina e riesce a farli prendere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI – Fanno razzia al supermercato e rubano quasi mille euro di cibo e di prodotti per la casa e per l'igiene personale, moglie e marito bloccati dai carabinieri dopo che il proprietario del supermarket li aveva tenuti d'occhio, pedinandoli con la sua auto e facendo in modo che i carabinieri potessero bloccarli nel giro di pochissimo tempo. Protagonisti moglie e marito rumeni, rispettivamente di 26 e di 30 anni: per loro è scattata la denuncia per furto aggravato.