Risse e giovani ubriachi soccorsi dal 118, chiusa la discoteca Mia. Licenza sospesa per 7 giorni

PORTO RECANATI - Risse, aggressioni e giovanissimi, anche minorenni, soccorsi dopo aver alzato decisamente troppo il gomito: chiusa la discoteca Mia Clubbing. Licenza sospesa per sette giorni. L’operazione in questione è scattata nel pomeriggio di ieri quando i carabinieri della stazione di Porto Recanati e il personale della questura di Macerata hanno notificato il provvedimento di chiusura temporanea, sulla base dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, nei confronti della nota discoteca Mia Clubbing, che si trova sul lungomare Scarfiotti di Porto Recanati.



Il provvedimento eseguito nel pomeriggio di ieri scaturisce da una specifica segnalazione da parte dei carabinieri. Secondo quanto è stato reso noto, infatti, a partire dalla data che ha segnato la riapertura dei locali di intrattenimento e delle discoteche, dopo lo stop forzato imposto dalla pandemia e dalle normative legate a prevenire la sua diffusione, sono state tante le richieste di emergenza arrivate al 112.

I carabinieri, infatti, hanno effettuato nel corso dell’ultimo periodo numerosi interventi di emergenza sia all’interno che all’esterno della discoteca del lungomare Scarfiotti: interventi per dirimere e sedare risse ed aggressioni che hanno visto coinvolti diversi avventori del locale, per la maggior parte dei casi giovanissimi e, talvolta, anche minorenni. Numerosi sono stati anche gli interventi effettuati dal personale medico e sanitario del 118, allertato per altrettanti giovani, diversi dei quali, anche in questa circostanza minorenni, che erano in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di alcol. Da qui il provvedimento, dopo la segnalazione dei carabinieri.



Il questore di Macerata, proprio con l’obiettivo di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica, con una specifica ordinanza ha disposto la sospensione della licenza per sette giorni, anche per tutelare la sicurezza dei giovanissimi frequentatori del locale in cerca di sano divertimento nel fine settimana. Ora, dunque, il Mia resterà chiuso per sette giorni.

