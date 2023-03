Maxi blitz dei carabinieri all'Hotel House: sequestrati contanti e droga, arrestato un commerciante

PORTO RECANATI - Maxi blitz all'alba di ieri all'Hotel House di Porto Recanati. Nel palazzone multietnico, spesso covo di clandestini, sbandati e pusher sono scattatte le perquisizioni dei carabinieri di Civitanova, supportati da quattro unità antidroga e antiesplosivi del nucleo carabinieri cinofili di Pesaro.

Maxi blitx dei carabinieri all'Hotel House: un arresto, sequestro di droga e contanti

Nel corso dei controlli è stato rintracciato e arrestato un commerciante italiano di 70 anni, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla procura della repubblica di Macerata per ricettazione, contrabbando di tabacchi lavorati esteri e spaccio di stupefacenti. L'uomo è stato trasferito alla casa circondariale di Fermo dove sconterà una condanna di 5 anni e 3 mesi.

Durante il blitz i carabinieri hanno recuperato 108 grammi di hashish, 6,5 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e tre coltelli che qualche inquilino dell'Hotel House ha lanciato dalla finestra per evitare di essere sorpreso dai militari: droga e armi sono state sequestrate. Invece nell’appartamento di un ventunenne italiano di origini tunisine i militari hanno trovato una scatola in cui erano custoditi contanti per circa 3700 euro, probabilmente frutto di attività illecite e per questo motivo la somma, costituita da banconote da 20 e 50 euro, è stata sequestrata e depositata in un fondo giudiziario in attesa delle disposizioni dell’autorità giudiziaria.

Quindicenne segnalato come assuntore di droga alla prefettura

Ma i controlli sono preseguiti anche fuori dal palazzo multietnico di Porto Recanati: le unità antidroga, a seguito di perquisizioni personali, hanno sorpreso un ventenne pakistano in possesso di 2,2 grammi di hashish e uno studente quindicenne, residente a Potenza Picena, con 1,5 grammi della medesima sostanza: entrambi sono stati segnalati alla prefettura di Macerata come assuntori di sostanze stupefacenti.

Denunciati due automobilisti ubriachi

Due automobilisti - un impiegato maceratese di 54 anni e un 36enne residente a Camerano - sono stati sorpresi alla guida con un tasso alcolemico superiore al limite consentito, sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza e a entrambi è stata ritirata la patente.

Durante il servizio sono stati controllati 7 esercizi pubblici, 93 persone e 62 veicoli. Sono state elevate 11 contravvenzioni al codice della strada con due patenti ritirate.