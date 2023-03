PORTO RECANATI Difesa della costa. Terminato il primo stralcio di manutenzione di due dei quattro pennelli nella zona di Scossicci. Un primo passo in avanti per la salvaguardia della zona più martoriata dalle mareggiate. Ora Il Comune attende il decreto per il finanziamento dei nove milioni che permettano di far partire la realizzazione delle scogliere emerse. A quel punto l’ente valuterà se sia necessario il secondo stralcio di manutenzione dei restanti pennelli per il prossimo anno o puntare tutte le risorse sulle scogliere. Ma andiamo per ordine.





«Sono terminati - dice l’assessore ai Lavori pubblici Lorenzo Riccetti - i lavori di manutenzione straordinaria ai due pennelli di Scossicci. L’intervento ha riguardato il rafforzamento delle opere di difesa della costa: sono state ricostituite le testate dei pennelli deteriorate dai marosi. Si tratta dei punti dove maggiormente si concentra la forza delle onde. Un primo collaudo, non tecnico, può dirsi già effettuato all’esito delle forti mareggiate dello scorso fine settimana. Abbiamo potuto verificare che, da quanto riferito anche dagli operatori balneari di quell’area, la funzione dei pennelli di aumentare il carico di sabbia nelle aree protette sia reale». Il progetto di manutenzione straordinaria, come detto, prevede la manutenzione anche di altri due pennelli per i quali il Comune ha già previsto la quota di compartecipazione con la Regione. Per questo primo stralcio, le opere appaltate ammontano 145.610 euro, in parte erogati dalla Regione e in parte dal Comune. Il secondo stralcio sarà preso in esame quando la Regione finanzierà il successivo contributo di circa 300mila euro.

Riccetti attende il decreto per i 9 milioni

«Ovviamente - dice Riccetti - questo dovrà anche tenere in considerazione l’altro progetto destinato a partire. Stiamo attendendo il decreto per i nove milioni per il primo stralcio delle scogliere emerse. Qualora dovesse arrivare prima della manutenzione dei pennelli rimasti è chiaro che ci concentreremo sulle scogliere poiché i pennelli non saranno necessari. Ogni decisione è rimessa alla comunicazione da parte della Regione del decreto di assegnazione dei nove milioni. Appena arriverà faremo tutte le valutazioni del caso e ci metteremo in moto per trovare un soggetto che possa elaborare il progetto esecutivo della difesa della costa».