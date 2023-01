PORTO RECANATI - Forti mareggiate da Nord a Porto Recanati, con onde alte fino a tre metri. Se nell’entroterra è scesa la prima neve, sulla costa ieri l’osservato speciale è stato il mare. Costante il monitoraggio da parte della Protezione civile che si è soffermata soprattutto sui fiumi Musone e Potenza. I livelli dei corsi d’acqua si sono alzati poiché il mare grosso impediva il deflusso. «Li abbiamo tenuti sotto controllo - dice il responsabile della Protezione civile, Paolo Brugnolo - ma la situazione non è mai stata in emergenza. Vengono monitorati ogni ora».

APPROFONDIMENTI IL MALTEMPO Mareggiata al Passetto, le onde sferzano la costa e arrivano fino alla scalinata GENERALE INVERNO

Neve anche in collina, spargisale in autostrada e spazzaneve in azione. Allerta meteo anche per domani. LA DIRETTA L'EROSIONE Portonovo e il Passetto divorati dalle mareggiate: il ripascimento serve subito MONTEMARCIANO Preso lo sciacallo degli chalet devastati dalle onde: aveva più di 60 bottiglie di vino rubate





Al lavoro anche il consigliere delegato Gianluigi Serena. «Abbiamo fatto un importante lavoro nei giorni precedenti per assicurarci che gli argini dei fiumi venissero ripuliti. Anche questo ha aiutato, nonostante la situazione fosse da tenere comunque sotto controllo. La mareggiata è impegnativa, ma non ci sono state grosse difficoltà». Ieri pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti in località Scossicci per la messa in sicurezza di un mezzo che stava lavorando alla difesa della costa e, a causa del mare grosso e dei forti venti, rischiava di ribaltarsi. Nella zona a Nord del litorale portorecanatese infatti le onde sono arrivate - in alcuni casi - sotto ai massi posti a protezione della strada. Il mare da Nord non porta comunque gravi danni in quel tratto. Li avrebbe portati a Sud del Potenza se non ci fossero state le scogliere.



Ma nonostante queste, nella zona della Pineta, il mare è arrivato a ridosso delle strutture. «Ogni nuova mareggiata evidenzia l’urgenza di procedere per l’intera copertura del territorio con le scogliere emerse - sottolinea la consigliera del Centrodestra unito Rosalba Ubaldi - ed è urgente provvedere alla foce del Potenza dove a Nord si è già manifestato l’effetto bordo delle scogliere poste a Sud, nonostante le rassicurazioni sempre fornite in proposito». Preoccupati quindi gli operatori balneari poiché, nonostante sia normale che d’inverno le mareggiate siano più forti, è chiaro che la situazione potrebbe peggiorare e mettere in serio pericolo la prossima stagione balneare.