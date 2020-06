Paura all'Hotel House: ragazzo si accascia per un malore sotto gli occhi di un poliziotto

PORTO RECANATI - Si accascia davanti a un ispettore della polizia di Stato, giovane soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale. Alla base del malore un mix di farmaci.

È accaduto all’Hotel House. Erano circa le 10 quando l’ispettore Gianluca Romagnoli della IV Sezione antidroga della Squadra Mobile di Macerata, impegnato in un servizio di ordine pubblico antidroga disposto dal questore Antonio Pignataro, ha notato un marocchino trentenne seduto su una panchina. Il giovane sembrava dormisse poi, all’improvviso, si è accasciato su se stesso.

LEGGI ANCHE:

Nell'hotel la casa d'appuntamenti di due sorelle brasiliane: condannato l'albergatore

Omicidio dell'ex maresciallo, le indagini a una svolta. Si cerca in un cimitero l'arma che ha ucciso Cianfrone

Il trentenne ha aperto gli occhi, dopo circa mezz’ora è stato portato in ospedale a Civitanova. Sembra che le sue condizioni siano in miglioramento. Senza fissa dimora già una settimana fa era stato portato al pronto soccorso per un malore.

Ultimo aggiornamento: 18:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA