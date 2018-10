Si attacca al campanello della vicina e le scaglia contro un portacandele

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Suona il campanello della vicina di casa per tutta la notte. Poi entra, mette a soqquadro il pianerottolo dell’appartamento e cerca di colpire la donna con un portacandele in marmo. Sono stati momenti di terrore quelli vissuti nella notte di sabato da una donna, vittima della furia incontrollata e senza spiegazione della sua vicina di casa.L’autrice del raid, una cinquantatottene serba, pensionata, è stata denunciata dai carabinieri della locale stazione, che fa capo alla Compagnia di Civitanova, guidata dal maggiore Enzo Marinelli, per i reati di minacce, danneggiamento e violazione di domicilio. La pensionata, senza apparente motivazione, aveva iniziato a molestare la sua vicina di casa, facendo suonare per tutta la notte il campanello fuori dalla porta. Qualche ora dopo, in mattinata, era riuscita ad entrare in casa e aveva messo a soqquadro il pianerottolo della abitazione della sua vicina. Poi, una volta entrata in casa, si è scagliata direttamente contro la donna. Ha afferrato un portacandele in marmo e lo ha lanciato contro la sua vicina che, fortunatamente, è riuscita a schivare il colpo, rifugiandosi dietro una porta-finestra. Le è andata decisamente bene. Il colpo, infatti, che ha incrinato il vetro anti-sfondamento dell’infisso, avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.